«Мрак и блеск, малышка! Люблю тебя!»: Наргиз нежно поздравила дочь Лейлу с днем рождения

Как отметила исполнительница, она очень сильно любит свою наследницу.

Певица Наргиз Закирова в Instagram поздравила свою дочь Лейлу с днем рождения. Отцом девушки является известный американский певец Филипп Бальзано. Он родился на Сицилии, но в 19 лет перебрался в Америку на постоянное место жительства.

«Ко дню рождения моей принцессы день зимнего солнцестояния. Мрак и блеск, малышка. Люблю тебя!» — подписала кадр Наргиз Закирова.

«Мамины черты просматриваются. С днем рождения дочки», «Пусть радость и любовь всегда окружают вас», «С днем рождения малышку твою. Счастья и любви ей обязательно», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что отец Лейлы Филипп Бальзано за свою жизнь четырежды женился. У него от разных женщин четверо детей. Кстати, именно Бальзано в свое время настоял, чтобы Наргиз поехала из США в Россию и поучаствовала в шоу «Голос», где она, как известно, заняла второе место. Позже она стала сотрудничать с продюсером Максимом Фадеевым, с которым, правда, творческий союз привел к краху и взаимным обвинениям.

Смотрите также: