«Мне нравилось, что он агрессивный»: Муцениеце высказалась об отношениях с Прилучным

Актриса в этом году развелась с «мажором».

Уходящий 2020 год запомнится не только пандемией коронавируса, но и небывалым всплеском числа звездных разводов. Среди пар, поставивших точку в отношениях, оказалась чета Прилучных – Павла и Агаты, девичья фамилия которой Муцениеце. Скандал случился после того, как звезда сериала «Мажор» выгнал жену из особняка и даже, уверяла она, поднял на нее руку.

больше по теме «Барби»: белокурая Муцениеце запечатлелась в розовом свитере и голубых джинсах Бывшая жена Павла Прилучного кардинально сменила имидж.

Агата Муцениеце тяжело переживала разрыв. Позже девушка призналась, что трещина в их семейном корабле возникла еще год назад, и все это время, до самоизоляции, девушка пыталась спасти брак. В своем YouTube-блоге «Честный развод» девушка пыталась найти опору, ответы на волнующие вопросы, приглашая на интервью знаменитостей, прошедших через то же самое.

На этот раз в гости к Муцениеце пришла актриса Анастасия Меськова. Разговор зашел о том, что у гостьи с ее первым мужем была история про отличницу и хулигана.

«Мы изначально очень разные, из разных миров. Изначально это история из разряда: «Ой, он немножко хулиган, но мне это даже нравится». Но только это потом в жизни проглядывается», — поделилась Меськова.

Агата Муцениеце закивала. Сказанные гостьей слова нашли отклик в ней, и актриса призналась:

«Анализировала что-то, и поняла, что мне реально нравилась, что он агрессивный в сторону людей, — рассказала Муцениеце. И призналась: «Но когда это повернулось в мою сторону, я…!» .

Напомним, что Муцениеце и Прилучный прожили в браке почти девять лет. За это время у них появилось двое детей – сын Тимофей и дочка Мия.

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