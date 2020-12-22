«Он оказался сильнее»: Павел Прилучный раскрыл детали драки в Калининграде с бизнесменом

Актер Павел Прилучный в разговоре со следователями раскрыл подробности драки с бизнесменом в Калининграде. Свой рассказ он сопроводил одной фразой: «Он оказался сильнее». При этом он до сих пор не может понять, почему бизнесмен Владимир Семенов набросился на него с кулаками.

Между тем, стало известно, что в Калининграде возбудили уголовное дело по факту избиения звезды сериала «Мажор». Отметим, что Прилучный утверждает, что якобы именно Семенов был зачинщиком драки. Он, как сказал актер, напал на него первым и сзади. Поэтому экс-муж Агаты Муцениеце не смог дать достойного отпора.

Также актер заметил, что их знакомство с Семеновым состоялось в день драки. Бизнесмен захотел показать актеру пару приемов, а потом неожиданно стал избивать. Из заведения Прилучного уводили в крови, сообщает Telegram-канал Mash.

Отметим, что громкий инцидент случился чуть больше месяца назад. Часть пользователей до сих пор не верит в правдивость этой истории. Уж больно быстро актер восстановился после тяжелых травм, в результате которых даже очутился на больничной койке.

Смотрите также: