«Она найдет себя в этой жизни»: продюсер шоу высказался о перспективах Евгении Медведевой

Известный спортивный агент и продюсер шоу Ари Закарян заявил, что Бог наградил серебряного призера Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгению Медведеву исключительным умом. Девушка, как он выразился, очень хорошо соображает и точно не пропадет в этой жизни.

«Будет это на льду или вне его — покажет время. Но она реально одна из самых эрудированных фигуристок за все мое время работы в фигурном катании. Она найдет себя в этой жизни».

Ари Закарян

По словам Ари Закаряна, в фигурном катании сейчас очень жесткая конкуренция. Фигуристки стали делать четверные прыжки уже в 11 лет. Причем, как заметил агент, у него слезы от такого наворачиваются, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Евгения Медведева по разным причинам уже почти год не выходит на лед в официальных соревнованиях. Последний раз она выступала в Красноярске на чемпионате страны. Многие эксперты склонны считать, что чемпионке мира уже пора завершать карьеру, так как на прежний уровень она уже не выйдет.

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