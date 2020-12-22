«Все, как ты хотела»: Бородина устроила младшей дочке сюрприз в честь первого юбилея

Телеведущая запечатлела реакцию Теоны на поздравления и дом, который преобразился за одно утро.

Ксения Бородина никогда не жалеет денег на праздники, одежду и своих детей. Как известно, она растит дочку Марусю от первого брака. Ей уже 11 лет. Недавно девочка победила на соревнованиях по художественной гимнастике. Мама была очень горда и устроила застолье по такому случаю. Второй дочке Теоне 22 декабря исполнилось пять лет. Девочка пока только ходит в садик и на развивающие занятия. Телеведущая не скрывает, что балует наследницу от нынешнего мужа Курбана Омарова.

Сначала Ксения поделилась архивными фото, на которых запечатлена была во время беременности, а потом показала именинницу во младенчестве. Родители устроили девочке сюрприз. Утром вся гостиная была украшена воздушными шарами. А также были расставлены огромные коробки с подарками. Теона сразу стала улыбаться, когда спустилась из спальни по лестнице. Она была облачена в пижаму.

«Тея! Ну иди, подходи, там твои подарки», — объявила Ксения.

Курбан подарил девочкам огромные букеты цветов. Он запечатлел именинницу с сестрой и своим сыном Омаром от первого брака. Потом Теона стала осматривать дом. Она пришла в восторг от количества шариков.

«Иди, смотри скорей! Все, как ты хотела — одни Микки Маусы», — заявила телеведущая.

По всей видимости, вечером Бородина устроит праздник для дочки. Минувшим летом она уже с размахом отметила день рождения Маруси. Тогда погода едва не испортила детям веселье, так как батуты были во дворе, а внезапно пошел дождь. Однако на этот раз, звездная семья, скорее всего, выбрала помещение для детского праздника.

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