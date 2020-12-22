«За это время было всякое»: Саша Черно из «Дома-2» поздравила мужа с бумажной свадьбой

Как отметила экс-звезда телестройки, у них с Иосифом Оганесяном счастливая семья.

Бывшая звезда телестройки «Дом-2» Саша Черно в Instagram обратилась к своему мужу Иосифу Оганесяну, с которым судьба как раз свела ее на шоу несколько лет назад. Пара отметила бумажную свадьбу. Они уже два года, как муж и жена.

«Свадьба! Сегодня ровно два года, как мы с тобой муж и жена. За это время было всякое, но главное, что теперь у нас счастливая семья. И нас каждый день радует наш чудесный сынок. Я люблю тебя, мой муж! Я счастлива! 22.12.2018». Саша Черно

«С годовщиной свадьбы. Поздравляем. Вы большие молодцы», «Какая у вас прекрасная семья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Саша Черно подарила своему мужу сына Стефана. Они покинули телестройку, заявив, что хотят больше времени уделять своему наследнику. Вскоре стало известно, что шоу закрывается и больше не будет выходить на канале ТНТ. Сейчас идет выбор канала, на котором будут показывать проект в будущем.

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