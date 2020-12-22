«Люблю обеих девушек»: Собчак высказалась о конфликте Оболенцевой и Бондарчук

Как отметила светская львица, в жизни ее подруги, которая развелась с режиссером Резо Гигинеишвили, сейчас новая любовь.

Телеведущая Ксения Собчак в Instagram, общаясь со своими подписчиками, рассказала, почему перестали общаться две ее подруги светская львица и бизнесвумен Надежда Оболенцева и модель Светлана Бондарчук. Девушки дружили последние годы, но сейчас не поддерживают по каким-то причинам отношений.

«Сразу оговорюсь, что люблю обеих девушек, но «ковидный» год, видимо, поссорил всех. Жаль». Ксения Собчак

Как отметила светская львица, после развода с режиссером Резо Гигинеишвили Надежда Оболенцева недолго грустила в одиночестве. Сейчас у нее роман с израильтянином американского происхождения. Мужчина живет на две страны. Часто летает из Америки в Россию и обратно. Собчак добавила, что недавно на джете бизнесмен хотел вылететь из мексиканского Тулума с любимой в Америку, но разрешение на перелет так и не получил.

Напомним, что Надежда Оболенцева уже три раза была замужем, но каждый ее союз заканчивался расставанием. Девушка отмечала, что никогда не станет жить с мужчиной, если у нее не осталось к нему чувств.

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