«Для вас»: Галкин в пальто с меховым воротником кокетливо позировал в респектабельном автомобиле

Максим Галкин, если не выступает на сцене, изображает комического артиста в домашних условиях. Не так давно он позировал для своего блога в инстамасках Ольги Бузовой, пародируя ее фирменную манеру речи. На обнародованном в stories Instagram видео он предстал в необычно женственном виде.

Видимо, тот опыт муж Аллы Пугачевой счел успешным и опять решил порадовать своих фолловеров юмореской в зефирных тонах. В пальто с меховым воротничком он запечатлелся в роскошном авто, построив глазки своим подписчикам. Для большего эффекта Максим использовал фильтр с сердечками.

«Для вас», — подписал он видео.

Напомним, недавно Галкин отметился со своими детьми в театре, где они прошли новогодний квест. Со своими наследниками юморист решил одеться в одном стиле.

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