Друг Джигарханяна озвучил последнюю волю актера о судьбе квартиры в Староконюшенном переулке

Как отметил Юрий Растегин, в ближайшее время он будет разговаривать на этот счет с вдовой народного артиста Татьяной Власовой.

Близкий друг актера Армена Джигарханяна бизнесмен Юрий Растегин заявил, что в разговорах с ним незадолго до смерти народный артист высказывался относительно судьбы трехкомнатной квартиры в Староконюшенном переулке. Как известно, там сейчас живет вдова звезды Татьяна Власова.

«Я бы, конечно, хотел исполнить волю Армена Борисовича, изложенную в нашем соглашении. Мы договаривались, что после его смерти я сделаю в этой квартире музей Джигарханяна, где будут проводиться какие-то камерные мероприятия, быть может, литературные чтения». Юрий Растегин

Как отметил Растегин, речи о выселении из жилья Татьяны Власовой сейчас пока не идет. Если она будет против музея, то продолжит жить в квартире дальше. Музей, как он считает, можно сделать и позже. В ближайшее время он хочет встретиться с женщиной, чтобы узнать ее мысли на этот счет.

Напомним, что сейчас квартира в равных долях принадлежит Растегину и Власовой. Когда-то актер получил жилье от правительства Москвы, но позже продал свою часть Растегину, так как нуждался в финансах. При этом после развода с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской предприниматель пустил друга обратно в квартиру на правах пожизненного безвозмездного пользования в благодарность за вклад в искусство страны, сообщает «Собеседник».

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