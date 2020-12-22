«Молодой человек, вы на мне женитесь?»: Маковецкий вспомнил слова будущей жены при знакомстве

В этом году актер и его супруга Елена отметили муслиновую свадьбу.

Актер Сергей Маковецкий в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свое знакомство с будущей женой Еленой. Вместе они уже 37 лет.

«Лена работала редактором на детской киностудии. Она непосредственный участник таких картин, как «Место встречи изменить нельзя», «Дети капитана Гранта», «Три мушкетера», «Трест, который лопнул». Она — большая умница. Лена стояла недалеко с режиссером Говорухиным, еще кем-то в день нашего знакомства». Сергей Маковецкий

Как отметил актер, в тот день он влетел на третий этаж киностудии. «Она мне крикнула: «Молодой человек. Вы на мне женитесь?». Я утвердительно ответил, хотя видел ее впервые в жизни. «А когда?» — задала она вопрос. «На майские», — ответил я и побежал дальше. Вскоре мы стали встречаться. Называли в шутку супругами. Должен сказать, что мы уже 37 лет вместе. Отметили муслиновую свадьбу», — заметил актер.

Напомним, что у Маковецкого с женой нет общих детей. При этом у Елены есть сын Денис от предыдущего брака.

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