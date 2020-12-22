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«Молодой человек, вы на мне женитесь?»: Маковецкий вспомнил слова будущей жены при знакомстве

В этом году актер и его супруга Елена отметили муслиновую свадьбу.

«Молодой человек, вы на мне женитесь?»: Маковецкий вспомнил слова будущей жены при знакомстве
Сергей Маковецкий. Фото: Globallookpress.com

Актер Сергей Маковецкий в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил свое знакомство с будущей женой Еленой. Вместе они уже 37 лет.

Сергей Маковецкий с женой
Сергей Маковецкий с женой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Лена работала редактором на детской киностудии. Она непосредственный участник таких картин, как «Место встречи изменить нельзя», «Дети капитана Гранта», «Три мушкетера», «Трест, который лопнул». Она — большая умница. Лена стояла недалеко с режиссером Говорухиным, еще кем-то в день нашего знакомства».

Сергей Маковецкий

Как отметил актер, в тот день он влетел на третий этаж киностудии. «Она мне крикнула: «Молодой человек. Вы на мне женитесь?». Я утвердительно ответил, хотя видел ее впервые в жизни. «А когда?» — задала она вопрос. «На майские», — ответил я и побежал дальше. Вскоре мы стали встречаться. Называли в шутку супругами. Должен сказать, что мы уже 37 лет вместе. Отметили муслиновую свадьбу», — заметил актер.

Напомним, что у Маковецкого с женой нет общих детей. При этом у Елены есть сын Денис от предыдущего брака.

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