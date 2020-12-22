«Поступок сделал ей честь!»: друг Джигарханяна похвалил Цымбалюк-Романовскую за погашение долгов

Близкий друг покойного актера Армена Джигарханяна предприниматель Юрий Растегин, который занимается ресторанным, гостиничным и издательским бизнесом, заявил, что пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская полностью погасила перед ним долги.

Как отметил Растегин, как только решение суда вступило в силу, так сразу третья жена Армена Джигарханяна перевела ему деньги. Причем, как он сказал, для него это стало приятной неожиданностью.

«Думал, что своих денег не увижу еще долго. Это очень хороший и правильный шаг, после которого к ней можно относиться уважительно. Этот поступок сделал ей честь!» Юрий Растегин

Напомним, что Растегин и Цымбалюк-Романовская больше года выясняли отношения в суде. Когда пианистка жила с Джигарханяном, то попросила у бизнесмена крупную сумму в долг – около двух миллионов рублей. Она написала расписку, приложив копию паспорта. Средства она должна была вернуть в обозначенный срок. Позже пианистка отказалась платить по счетам. Растегин пошел в суд, который занял его сторону, сообщает «Собеседник».

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