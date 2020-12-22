«Держит в черном теле»: Андрей Державин объяснил, как ему удалось 38 лет прожить с одной женой

Музыкант Андрей Державин объяснил, как ему удается уже на протяжении 38 лет быть счастливым с одной женщиной – женой Еленой. В этом союзе на свет родились двое детей – сын Владислав и дочь Анна.

«Она меня держит в черном теле, никуда не отпускает, иначе я бы, конечно, крылья-то расправил и лыжи навострил. Мне просто очень повезло с Леной. Не представляю, что бы я делал без своей прекрасной девочки, которая для меня таковой и осталась». Андрей Державин

Как отметил музыкант, в свое время он специально создал группу, чтобы сыграть у Елены на выпускном вечере в школе. По его словам, за Еленой бегали все парни города, но он смог покорить ее своей музыкой. Правда, их роман начался, когда они уже вместе учились в институте.

Ранее Андрей Державин рассказывал, что спустя 10 лет спросил жену, помнит ли она тот выпускной и его игру для нее на сцене. Она ответила, что не очень. При этом заметила, что по сцене бегал какой-то прыщавый парень и мешал ей общаться с одноклассниками, крича в микрофон. Державин признался, что это был именно он, сообщает «АиФ».

Смотрите также: