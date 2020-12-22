Панама зимой и все оттенки белого: Хромченко назвала основные тенденции сезона

В эфире «Модного приговора» на Первом канале представили актуальный комплект для прогулок, который совместил в себе едва ли не все главные тренды этого сезона.

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«Прямоугольные носочные части обуви, шляпы-панамы, серьезные объемы верхних вещей, разрезы на плечах, монохромный комплект, — все это является модными элементами сезона. Здесь, внутри образа, запаковано очень много трендов, которые демонстрирует осень-зима 2020/21. И я вам больше скажу – следующим летом многие из этих трендов не выйдут из моды, они будут идти вместе с нами еще долгое время. Например, если говорить о тотальных белых комплектах в разных оттенках, то этот тренд держится на плаву уже несколько сезонов подряд и летом не изменится. Я уже просмотрела летние коллекции и точно это говорю», — рассказала ведущая программы Эвелина Хромченко.

На модном оттенке белого — слоновой кости, про который заговорила стилист, также остановился и Александр Васильев. По его словам, этот тон также называют цветом экрю, ивуар или просто топленого молока.

«Термин экрю бытовал в России на протяжении всего XX века, сейчас пришел XXI век и многие терминологии чаще приходят не из французского, а из английского языка», — заметил историк моды.

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