Домашние забавы: Климова в бархатном халате с эффектом мерцания позировала под хит Пугачевой

Екатерина Климова недавно закончила строительство и отделку своего загородного дома. В ее коттедже много винтажных и антикварных вещей. На фоне одного из таких раритетных буфетов она сняла видеоролик для личного блога.

Звезда «Бедной Насти» и сериала «По законам военного времени» предстала в черном бархатном халате с легким эффектом мерцания. Домашнее облачение отлично подчеркивало ее стройную фигуру.

В клипе она позировала под песню Аллы Пугачевой «Доченька» вместе со старшей наследницей от первого мужа Ильи Хорошилова Елизаветой. Девушка отказалась идти по стопам матери и стать актрисой, ремесло отца-ювелира ей тоже не пришлось по душе. В итоге брюнетка поступила в университет, выбрав в качестве своего будущего профессию тележурналиста.

Ранее мы рассказывали о том, что советует Эвелина Хромченко носить дома. Ведущая уверена, что для своих близких необходимо выбирать удобные, но достойные наряды. Это не должна быть старая и неопрятная одежда.

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