«Скучаю! Горжусь!»: Валентин Юдашкин трогательно поздравил свою гонконгскую дочь с 30-летием

Валентин и Марина Юдашкины поздравили свою дочь Галину с 30-летием. Вместе с двумя сыновьями Толей и Аркашей, а также мужем Петром Максаковым она в настоящий момент живет в Гонконге.

«Дорогая доченька! Люблю! Скучаю! Горжусь! Ты моя помощница! С днем рождения! Жаль, что не могу лично! Жду встречи», — написал в личном блоге модельер.

К слову, наследница Юдашкина действительно сотрудничает с отцом. Являясь фотографом, она делает снимки его моделей. А ее муж, внук актрисы Людмилы Максаковой, работает бизнес-консультантом в Доме моды прославленного дизайнера одежды.

Мама Галины тоже не осталась в стороне, в Instagram она написала несколько теплых слов и обнародовала ролик, созданный на основе фотографий из семейного архива.

«Галочка! С днем рождения! От всего сердца желаю тебе быть самой счастливой и любимой! Мы с папой очень любим тебя! И хотя не можем быть с тобой в этот день, знай, что мы всегда рядом! Ты подарила нам замечательных внуков и любимого нами Петра! Пусть тебя окружают только надежные люди и сбываются все мечты!» — обратилась Марина к наследнице.

Валентин Юдашкин также посчитал, что этот праздник не только их дочки, но и его с женой.

«Дорогая моя, поздравляю с днем рождения нашей доченьки! Люблю! Это самое главное, что у нас есть!» — сказал он своей второй половинке.

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