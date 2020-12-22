«Для нас наступил большой медовый месяц»: Авербух высказался после свадьбы с Арзамасовой

Как отметил хореограф, он благодарен всем друзьям и поклонникам, которые поздравили их с важным событием.

Хореограф и серебряный призер олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух заявил, что не собирался скрывать свой брак с актрисой и звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой.

«С тех пор как мы с Лизой вместе, для нас наступил большой медовый месяц, который надеемся сохранить на всю жизнь. Спасибо всем огромное за добрые слова, которые написаны на наших с Лизой страницах». Илья Авербух

Как отметил Авербух, и он, и его новоиспеченная жена тронуты каждым добрым сообщением от поклонников. Он поблагодарил всех фанатов за море добра, которое сейчас царит вокруг них. Как заметил хореограф, он будет оберегать свою ненаглядную жену, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова долгие годы скрывали свой роман. Лишь минувшим летом журналистам удалось сфотографировать их вместе на террасе одного из ресторанов. После этого они уже не стали скрывать свои чувства друг к другу.

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