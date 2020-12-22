С комфортом: беременная невестка Валерии в пижаме с шотландской клеткой позировала с Егором Кридом

22-летняя Лиана Шульгина на большом сроке предпочитает удобную одежду для дома.

В семье певицы Валерии вот-вот произойдет пополнение. Младший сын звезды Арсений Шульгин впервые станет отцом. Дочку ему подарит молодая жена Лиана, свадьбу с которой юноша сыграл в минувшем августе.

А пока в ожидании дня Икс пара принимает гостей. К ним в новые апартаменты, куда переехали супруги после свадьбы, наведался Егор Крид. Беременная невестка Валерии приняла звездного гостя в пижаме с шотландской клеткой.

«Лиана у нас сегодня Санта», — даже пошутил Шульгин.

Девушка запечатлелась на совместном фото с Кридом на фоне елочки и выглядела абсолютно счастливой.

Напомним, Арсений Шульгин и Лиана Волкова стали встречаться год назад, а в начале лета юноша сделал возлюбленной предложение.

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