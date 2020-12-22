«Ничтожество!»: Штурм набросилась с кулаками на вдовца Легкоступовой в студии «Пусть говорят»

Певица не смогла стерпеть вранье о своей подруге.

Певица Наталья Штурм набросилась в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале на вдовца покойной исполнительницы Валентины Легкоступовой яхтсмена Юрия Фирсова. Поводом стали слова мужчины о покойной жене.

В частности, Юрий Фирсов заявил, что его супруга была в постоянных запоях. Сам, впрочем, он тоже вместе с ней выпивал, что и не скрывает. Также яхтсмен заявил, что оплачивал все долги певицы. Якобы сама она совсем ничего не зарабатывала.

«Он все врет! Ничтожество! Сейчас я от всей страны дам ему за Валю». Наталья Штурм

Как рассказала Наталья Штурм, Юрий Фирсов вел двойную игру. Он рассылал письма завидным дамам, подыскивая себе богатую невесту. По словам Штурм, он не любил Легкоступову, а хотел благодаря ей построить карьеру в шоу-бизнесе.

Напомним, что смерть исполнительницы хита «Ягода-малина» поразила многих россиян. По одной из версий, певица упала в ванной и получила серьезные травмы, которые впоследствии стали роковыми. По другой, к ее смерит может быть причастен Юрий Фирсов.

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