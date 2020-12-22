Модно и тепло: Лиза Галкина в белоснежной шубке в пол запечатлелась с братом

В семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина основательно подготовились ко встрече Нового года. Глава семейства вместе с двойняшками Гарри и Лизой нарядил елочку и украсил дом. А чтобы сказка ощущалась даже за пределами замка, шоумен преобразил приусадебную территорию: украсил иллюминацией фасад, осветил деревья и растущую около амфитеатра ель.

К тому же, семилетние Гарри и Лиза уже вовсю участвуют в тематических играх и развлечениях. Накануне они посетили праздничный квест в ТЮЗе, а позже, уже во дворе дома, устроили катание с горки.

Утепляются дети Пугачевой тоже правильно. На одной из фан-страничек Гарри и Лиза позируют в длинных шубках – сестренка в белоснежной с капюшоном, брат – в черной и с шапкой-ушанкой. Фото сделано в замке Примадонны, поэтому в качестве обуви у звездных наследников – сандалии.

«Как из мультика…Кай и Герда», «Милейшие», «Чудесные дети», «Прелесть какая», «Два Ангела! А Лизонька просто красавица! Счастья вам!», — пишут в комментариях фолловеры.

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