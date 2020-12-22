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«В шкафу, под кроватью, на сеновале»: Меньщиков рассказал, где занимался любовью с Водонаевой

Как отметил шоумен, на проекте он встречался с самыми красивыми женщинами на свете.

«В шкафу, под кроватью, на сеновале»: Меньщиков рассказал, где занимался любовью с Водонаевой
Степан Меньщиков. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Степан Меньщиков заявил, что все телезрители с замиранием сердца следили за тем, как он строил любовь с «самыми красивыми женщинами на свете» на проекте «Дом-2». В качестве примера он привел двух участниц, которые после шоу добились успеха в других отраслях. Это Алена Водонаева и Виктория Боня.

Алена Водонаева
Алена Водонаева. Фото: Globallookpress.com

«Как мы занимались любовью с Аленой Водонаевой в шкафу, под кроватью, на сеновале, где только мы этим не занимались. Сразу рисуются яркие картинки».

Степан Меньщиков

Как добавил Меньщиков, «Дом-2» позволил ему самореализоваться. Он узнал много интересных людей. По его мнению, люди приходили на шоу, чтобы действительно встретить свою вторую половинку и у многих это получилось, сообщает Е1.

Напомним, что скандальная телестройка больше не будет выходить на канале ТНТ. Уже снят последний новогодний выпуск. Между тем полностью проект не уйдет из эфира. Он переедет на другой канал. Его название пока не сообщается.

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