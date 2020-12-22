Для тех, кто хочет блистать в Новый год: Васильев показал самое трендовое декольте этого сезона

В преддверии Нового года на подиуме Первого канала в эфире «Модного приговора» представили платье, модель которого женщины могли бы взять на заметку для корпоратива. Стилисты предложили гостье программы переодеться в изумрудный наряд из шелка с асимметричным декольте на одно плечо.

Платье сочетало в себе сразу несколько модных тенденций: натуральный сочный оттенок зеленого, ткань с легким отливом, пышный рукав, асимметрию и роскошный вырез в области шеи. Сейчас он считается суперактуальным, однако появились такие одежды в гардеробах европейских женщин давно, а у индийских – еще раньше. Об этом поведал историк моды Александр Васильев.

«Такое асимметричное декольте, которое обнажает одно из плеч (обычно правое, потому что у нас именно права рука очень активна), вошло в моду в начале 60-х годов. В это время Индия стала играть большую роль на политической арене. В этот период многие государственные деятели стали посещать Индию», — рассказал об истории выреза ведущий программы.

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