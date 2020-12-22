В блеске: Лобода в мини-платье из парчи и кожаном двубортном плаще похвасталась длинными ногами

Еще недавно 38-летняя Светлана Лобода активно утеплялась, появившись на публике в трендовой эко-шубке с леопардовым принтом. Теперь же артистка решила продемонстрировать свои бесконечно длинные ноги, подчеркнув их мини-платьем, а в качестве обуви выбрала лодочки с ремешком на щиколотке.

Лобода появилась на съемочной площадке в ультракоротком платье из парчовой ткани, отделанной золотом, поверх которого накинула двубортный кожаный плащ. Звезда эффектно продефилировала по павильону, рассказывая о том, куда она направляется.

Певица может себе позволить столь открытые наряды, ведь ее стройной фигуре регулярно поет оды многомиллионная армия поклонников. Звезда этой осенью отдыхала в Дубае, где не только приобрела бронзовый загар, но и с размахом отметила свой день рождения в одном из небоскребов курорта.

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