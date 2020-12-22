Дама с собачкой: Эмма Малинина отметилась на прогулке в длинном кардигане и амарантовом берете

Семья Александра Малинина уже много лет проживает в Европе. Певец с женой Эммой часто путешествуют по Старому Свету, а также регулярно навещают дочку Устинью в Лондоне, где девушка учится на оперную певицу. Каждое появление на публике Эммы Малининой поклонники встречают восторгами – 56-летняя жена музыканта знает, как произвести впечатление.

На этот раз модница вышла на прогулку с собачкой в длинном кардигане, амарантовом берете и шарфике в тон. Обязательным атрибутом всех аутфитов Эммы Малининой является сумочка, и этот выход не стал исключением – на руке жены певца красовался небольших размеров аксессуар из матовых пайеток.

«Очень красивая Эмма! Очень идет этот стиль Вам», «Эмма вы прекрасны!», «Шикарна!», «Всегда красивы и супер стильно одеты», «Прекрасно выглядите. Мне понравился Ваш берет. Я люблю такой цвет и такие береты», — поспешили отметить в комментариях некоторых.

Сама Малинина недавно рассказывала о своем отношении к моде. Жена певца обожает тренды и следит за актуальными тенденциями, выстраивая свой стиль по определенным правилам.

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