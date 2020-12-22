«Она была абсолютно не похожа на меня»: Бородина вспомнила свою первую «встречу» с дочкой Теей

В семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова 22 декабря – праздник. Звездные родители поздравляют свою дочку Теону с первым юбилеем. Ровно 5 лет назад девочка появилась на свет, и мама поспешила поздравить свою малышку первой:

«Когда родилась Теона, я долго-долго-долго на нее смотрела и глаз не могла отвести, она была абсолютно не похожа на меня, я все думала, это точно я родила эту девочку?», — вспомнила первые минуты встречи с новорожденной Бородина.

Мама тепло и нежно поздравила Теону с днем рождения и написала много самых искренних пожеланий. А еще призналась, что всегда мечтала иметь много детей, потому что росла в семье единственным ребенком. «Я самая счастливая на планете, потому что у меня 2 замечательные доченьки, о которых я даже мечтать не могла», — написала Бородина.

Напомним, у Ксении Бородиной есть старшая дочь, 11-летняя Маруся, с отцом которой теледива развелась спустя три года после свадьбы.

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