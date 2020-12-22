«Да нет, у меня нету»: дочка Кудрявцевой забавно порассуждала о лампочках

В семье Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова подрастает двухлетняя дочка Маша. Малышка растет настоящей красавицей и умницей на радость родителям. Мама регулярно водит крошку на занятия для самых маленьких, где Маша изучает цвета, фигуры и размеры, животных и предметы.

На очередном развивающем уроке Маша порассуждала о лампочках. На вопрос педагога о том, есть ли у нее лампочки, девочка отреагировала:

«Да нет, у меня нету», — ответила девочка.

В ходе беседы Маша все-таки согласилась, что лампочки дома есть, и свет есть. Но Кудрявцева, которая поделилась с поклонниками видео в микроблоге, попросила мужа:

«@igor_makarov25 лампочки купи», — подписала под видео теледива.

К слову, малышка Маша – это второй ребенок Кудрявцевой. От первого брака у телеведущей есть сын Жан, который в этом году отпраздновал 30-летие. Более того, звездная блондинка уже почти три года как бабушка, но внука Леву этим летом показала впервые.

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