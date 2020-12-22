«Все ради тебя»: страстный поцелуй Киркорова и Стоцкой попал в Сеть

Певец и артистка не постеснялись проявить чувства на публике.

На одном из показов мюзикла «Шахматы», в котором выступает певица Анастасия Стоцкая, появился Филипп Киркоров. Причем, не только в качестве зрителя. Артист открыл второе отделение постановки фееричным исполнением номера «Одна ночь в Бангкоке».

Соответствующий черно-белый наряд, яркая подача и невероятная энергетика короля отечественной поп-музыки не прошли бесследно. После выступления он позировал вместе с Анастасией Стоцкой, и их страстный поцелуй попал в объектив фотокамеры.

«Все, что происходило на этих выходных, — написал Киркоров, обращаясь к Стоцкой, — было ради тебя!».

Сама Стоцкая была не против столь откровенного жеста. А поклонники такое проявление чувств поспешили прокомментировать в комментариях:

«Жаришка!», «Старая любовь не ржавеет», «Конечно. Она же мама Вашего сына. Он просто Ваша копия», «А потом все удивляются почему дети на него похожи», «Какая шикарная пара!!!», — пишут фолловеры.

К слову, Киркорову и Стоцкой приписывали роман во времена их сотрудничества. Вдобавок к этому, старший из детей певицы, по мнению многочисленной публики, очень похож на Филиппа в юности.

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