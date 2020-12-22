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«Украшаем дом»: Рудковская в пижаме с шотландской клеткой запечатлелась с огромным букетом цветов

Светская львица готовится ко встрече Нового года.

«Украшаем дом»: Рудковская в пижаме с шотландской клеткой запечатлелась с огромным букетом цветов
Яна Рудковская. Фото: Global Look Press

45-летняя Яна Рудковская уже украсила свой роскошный особняк на Рублевке к Новому году. Девушка позаботилась не только о преображении внутреннего пространства, но и большой приусадебной территории, на которой нарядила елочку и усыпала разноцветными гирляндами все вокруг.

Последние приготовления Рудковской к главной зимней ночи связаны с яркими штрихами. Продюсер решила добавить алого цвета в интерьер, который оформлен позолоченным декором, и представила роскошный букет цветов.

«Украшаем дом», — подписала снимок Рудковская.

Сама Яна Рудковская позировала с цветами в домашнем аутфите. Светская львица обожает пижамы с брюками и на этот раз облачилась в праздничный комплект, выполненный из шотландской клетки.

«Какая вы красивая!», «Очень изумительно выглядите», «Такой насыщенный цвет цветов», «Просто сногсшибательно выглядите», «Яна,вы такая красивая», «Эти цветы такие же прекрасные как и вы», — поспешили с комплиментами поклонники.

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