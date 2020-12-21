«Новый рубеж взросления»: дочка Стриженовой в силуэтном платье-бюстье отметила 20-летие

Екатерина Стриженова счастлива в браке с Александром Стриженовым. Порой они даже работают вместе. Одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе воспитала дочку Анастасию, которая уже подарила им внука Петра. Также они вырастили еще одну наследницу Сашу. Девочка окончила престижную школу и стала студенткой МГУ им. Ломоносова. В последнее время она живет самостоятельно и редко появляется на фото с родителями.

19 декабря младшей дочке Екатерины исполнилось 20 лет. Она отпраздновала это событие с размахом. Девушка устроила вечеринку в ресторане. Зал был украшен ее фотографиями и шарами. Для такого случая Саша выбрала силуэтное платье-бюстье из атласа. Ультрамариновый наряд подчеркнул достоинства ее фигуры. Она сделала неброский макияж и дополнила лук тонкой цепочкой.

«Александра! Наступил момент, когда тебе исполнилось 20! Это новый рубеж взросления. Все чему мы могли тебя научить, мы уже сделали… что ты не захотела „брать с собой“ во взрослую жизнь, твой выбор! Любим тебя и хотим, чтобы ты была счастлива! Мама и папа», — написала телеведущая.

Многие восхитились красотой девушки. Наследница Стриженовых получила множество комплиментов. «Красотка наша», — отметила Ольга Орлова. «Саша, вы огонь!», «Красавица, мамина копия», «Прекрасная девочка выросла… И это счастье мамы и папы..», «Очень на маму похожа», «Красотки», — прокомментировали пост подписчики.

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