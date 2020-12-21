«Я в твоем вкусе»: Боня с белоснежном костюме Chanel вместе с Сафиным отдохнула в Италии

Бывшая участница «Дома-2» провела выходные с известным теннисистом. Светская львица заверяет, что они просто дружат, но она успела узнать, какие девушки нравятся Марату.

Виктория Боня любит путешествовать. Недавно она отметила свой день рождения в Дубае, а потом закатила вечеринку в Москве. Девушка каждый раз появлялась на публике в роскошных вечерних нарядах. Примечательно, что вместе с ней приехал в Россию Марат Сафин.

Светская львица стала близко общаться со спортсменом в этом году. Им сразу приписали роман, но она заверяет, что они просто дружат. При этом в интервью девушка признавалась, что собирается свозить его в Африку и изменить мнение теннисиста о многом, включая его стремление к одиночеству.

19 декабря Виктория поделилась кадрами, на которых ехала в машине с Маратом. Как оказалось, они решили провести выходные вместе в Италии. Друзья поселились в доме и уединенно провели несколько дней. При этом они много гуляли и наслаждались красочными видами. На зеленой местности часто оседал туман.

«Мы пришли с прогулки. Так красиво, просто фантастика!» — хвасталась Боня.

А 21 декабря она облачилась в белоснежный спортивный костюм Chanel и джинсовую куртку с меховым подкладом. Она села в машину и направилась домой в Монако с Сафиным. При этом она устроила ему допрос, во время которого выяснилось, что теннисист видел ее без макияжа.

«Италия — это всегда незабываемо, это всегда классно. Пора домой. Марат, а ты можешь сказать всем, какие тебе девушки нравятся? Ну честно? Ну говори! Ну скажи, блин, а то все думают, что ты молчишь все время!» — попросила звезда. «Натуральные! Максимально натуральные, не надо ничего накачивать, не надо ничего пришивать. Волосы — sleepy head. И не надо краситься!» — заявил спортсмен.

«Sleepy head — это только что проснулся, когда небрежные волосы. То есть, Марат, я в твоем вкусе? Между прочем, ты видел меня ненакрашенную. Как я тебе, не накрашенная? «Узнаваема», — ответил Сафин, рассмешив девушку.

Смотрите также: