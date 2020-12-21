«А дождь идет»: Светлана Бондарчук сняла полуобнаженными себя и мужа

Отпраздновав свой 52-й день рождения, телеведущая и редактор Светлана Бондарчук «продолжила банкет», отправившись отдыхать на Мальдивы в компании мужа Сергея Харченко.

Вот уже несколько дней Instagram звезды исправно пополняется фотографиями, свидетельствующими о роскоши каникул в экзотическом месте. Светлана Бондарчук не упускает случая, чтобы продемонстрировать, в какой потрясающей форме она находится. А потому снимки в бикини будут превалировать над фотографиями океана, рассветов и закатов.

Несколько часов назад Светлана Бондарчук поделилась совместным селфи с мужем, на котором запечатлела себя и супруга лежащими на шезлонге. У Сергея Харченко закрыты глаза, вероятно, он задремал, а жена воспользовалась случаем, чтобы сделать редкое совместное фото.

«А дождь идет», — подписала снимок Светлана Бондарчук.

В кадре звезда демонстрирует свои безупречные колени, плечи, грудь и в меру подкаченный торс Сергея Харченко.

Рассматривая снимок, подписчики Бондарчук пришли к выводу, что она и ее супруг внешне очень похожи.

«Вы очень похожи», «Ну, надо же как похожи, как брат и сестра, особенно, носами», «Молодцы! Красивые, натуральные люди, а неотфотошопленные мордочки, хорошего отдыха!» — высказываются в Сети.

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