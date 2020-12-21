«Хочет веселья»: Прохор Шаляпин нашел время, чтобы повидаться с экс-женой

Шоумен весело проводит время в обществе Ларисы Копенкиной.

Музыкант Прохор Шаляпин после развода и сопровождавшего его громкого скандала сумел наладить отношения с бывшей женой Ларисой Копенкиной.

Сейчас пара позиционирует себя добрыми друзьями и периодически весело проводит время.

На днях Прохор и Лариса вновь встретились, чтобы вместе покутить. По словам Шаляпина, свидание произошло по инициативе его бывшей жены, недавно вернувшейся с отдыха в Танзании.

«Ночной кутеж с Ларисоном, а поутру две съемки! Ну, разве откажешь этой неуемной женщине, которая прикатила с Занзибара и хочет веселья?» — написал в Instagram Прохор Шаляпин.

В качестве доказательства дружеского «воссоединения» с Ларисой Копенкиной шоумен разместил совместное фото с ней, сделанное у входа в увеселительное заведение.

Поклонники пары с восторгом отреагировали на новость, заявив, что приятно удивлены дружбой бывших супругов.

«Ларисон лучше твоей американки», «Молодцы, что дружите!», «Молодцы! Зажигалки! Браво!», «Женщине нельзя отказывать, тем более, Ларисону», — высказываются в Сети.

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