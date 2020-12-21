«Это квест»: Жанна Бадоева приготовит оливье в Новогоднюю ночь на Первом канале

Ради съемок телеведущая прилетит в Москву из Италии, с которой у нашей страны сейчас нет прямого авиа-сообщения.

Ведущая популярной программы «Жизнь других» Жанна Бадоева получила приглашение от Первого канала стать соведущей праздничного эфира в новогоднюю ночь.

Кстати, съемки только-только начались. Жанна Бадоева намерена во чтобы то ни стало присоединиться к своим коллегам Ивану Урганту, Алле Михеевой, Максиму Галкину, Дмитрию Нагиеву и Ларисе Гузеевой.

А сделать это Жанне Бадоевой будет непросто. Дело в том, что она живет в Италии, с которой у России сейчас нет прямого авиа-сообщения. Так что, теледиве пришлось выстраивать сложный маршрут со стыковкой в Стамбуле, где ей придется ждать вылета в Россию почти двое суток.

Ну и конечно же, Жанне Бадоевой предстоит сдать ПЦР-тест, чтобы убедиться, что она не больна коронавирусом.

«Это такая радость и такой квест – попасть на Новый год в Москву! – сказала Жанна Бадоева. — Пока выстраивала маршрут, рассмотрела все варианты, вплоть до собачьих упряжек и оленей Санты, поскольку ради своих зрителей я готова на все».

Сейчас телеведущая завершает съемки очередного выпуска «Жизнь других» в Зальцбурге, затем пакует чемоданы и вылетает в Москву.

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