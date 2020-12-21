«Вы видите их первыми»: Рустам Солнцев рассекретил архивы «Дома-2»

Экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев, судя по всему, испытывает приступ острой ностальгии по старым временам телестройки. В связи с объявлением о закрытии «Дома-2» Рустам решил порыться в домашних архивах и обнаружил там нечто, что может интересовать поклонников проекта.

В Instagram Солнцев опубликовал целую галерею раритетных снимков времен своего участия в «Доме-2», предупредив, что ранее они никогда не становились достоянием общественности.

«Никогда эти фото не печатались. Вы их видите первыми», — написал под кадрами экс-участник проекта «Дом-2».

На снимках, преимущественно, позирует Алена Водонаева, одна или в компании Рустама Солнцева и Степана Меньщикова. На двух заключительных кадрах запечатлена ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

Поклонники Рустама поблагодарили его за возможность совершить путешествие во времени.

«Самое классное время и золотые годы «Дома-2» и участники были прикольные!», «Я фанат того периода и всех старых участников, приятно посмотреть», «Алена всегда была звездой и остается ею! Во все времена шикарна!», «Бородина перекроилась, похоже, вся», — обсуждают подписчики Солнцева.

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