Стала известна дата, когда суд разведет Алибасова и Федосееву-Шукшину

Развод Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной оказался не просто словами. Известная пара действительно расходится: и фактически, и юридически. Стала известна дата, когда суд поставит точку в этом деле — 24 декабря.

В этот день ожидается, что в здании суда на Пресненском Валу будет оформлен развод продюсера и народной артистки РСФСР. Известно, что инициатором процесса выступила Федосеева-Шукшина, а создатель группы «На-На» никаким образом не противился ее решению. PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин предполагает, что мужчина настроен на скорый развод.

«Поскольку, между истцом и ответчиком отсутствует спор о детях, а также отсутствует спор о разделе совместно нажитого имущества, иск подсуден мировому суду, по месту жительства ответчика», — прокомментировал Горжанкин.

Напомним, что известная пара скрепила себя узами брака в ноябре 2018 года. С тех пор Алибасов стал участником целого ряда скандалов, связанных, в том числе, и с его почтенной супругой. По словам адвоката Шукшиной, муж отказывался общаться с женой и не проживал с ней. Несмотря на это, актриса все еще с теплом относится к продюсеру, поэтому ей тяжело далось решение о разводе. Обсуждать расставание в мирном ключе Алибасов отказался, и Лидия Николаевна была вынуждена обратиться в суд.

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