«Agent Show я сняла на свои деньги»: Настя Ивлеева озвучила траты на проект

Звезда рассекретила, во что ей обходится создание одного выпуска.

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева не так давно объявила о закрытии некоторых шоу. Но оказывается, в планах звездной девушки создание других авторских проектов.

На страничке в соцсети Ивлеева сообщила, что нацелена на новый классный влог. Она уверена, что ей есть, чем заинтересовать аудиторию в восемнадцать миллионов человек. Именно столько пользователей подписано на ее платформу. Кстати, свои программы Анастасия Ивлеева делает полностью на собственные средства.

«Agent Show я сняла на свои деньги, а один выпуск стоил полтора миллиона», — рассекретила свои затраты знаменитость.

Настя Ивлеева ответила и на хейт в Сети, связанный с обилием рекламы на ее страницах.

Звезда объяснила, что деньги ей нужны не только на роскошную жизнь, но и на создание дорогостоящего контента, который востребован у ее аудитории.

«Сейчас рекламы будет реально много, — предупредила девушка подписчиков. — У меня будет возможность порадовать и родителей, и себя на Новый год».

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