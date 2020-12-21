Простые радости: Лиза и Гарри Галкины в пуховых комбинезонах порезвились в заснеженном саду

Дети Аллы Пугачевой решили погулять с родителями, так как у них начались каникулы.

Алла Пугачева в этом году редко появляется на публике. В этом году из-за пандемии коронавируса она почти не покидает свой замок в деревне Грязь. Однако певице некогда скучать, так как всегда новые занятия не только себе, но и родителям находят двойняшки Лиза и Гарри. Малыши в этом году пошли в школу. Теперь утро в звездном доме начинается рано. Максим Галкин с женой провожают малышей на учебу. Но в конце декабря у школьников наступили каникулы.

Так, в выходные, 20 декабря, юморист сводил малышей в театр. Они посетили квест «Тайна Снежной Королевы» по приглашению Нонны Гришаевой. Актриса с радостью встретила детей Примадонны и устроила им увлекательный вечер. А вот на следующий день после завтрака Лиза и Гарри отправились гулять в заснеженный сад. Галкин снял на камеру, как дети резвятся в сугробах и катаются с ледяной горки.

Сын телеведущего надел черный пуховой комбинезон, а его сестра — темно-фиолетовый с принтом. «Гаррик!!!» — закричала девочка, когда покатилась с горки. Мальчик ее перехватил и направил в сторону от дерева. Однако оказалось, что у дерева стоит нянечка, которая специально оберегает детей от ненужных травм.

«Страховщик от дерева, поднимите руку! Прекрасно», — отметил Галкин.

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