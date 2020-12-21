Максим Галкин вышел в свет с дочкой, нарядившись с ней в одном стиле

Максим Галкин появился в московском ТЮЗе с детьми – семилетними близнецами Гарри и Лизой. При этом артист оделся с наследниками в одном стиле.

Муж Аллы Пугачевой примерил джинсы из классического денима, белую базовую футболку и рубаху в черно-желтую клетку. На сыне тоже оказались брюки того же фасона, а также принтованная футболка с изображением автомобилей.

С образом дочки комика связывала другая деталь – трендовый рисунок, который оказался не только на его рубахе, но и на брюках девочки. К ним юная блондинка подобрала свитшот оттенка маренго с белым кружевным воротничком.

Отметим, что в театре они появились, чтобы почувствовать дух наступающего Нового года и принять участие в праздничном квесте «Тайна Снежной королевы» под руководством Нонны Гришаевой. Здесь наследница Примадонны в полной мере проявила свои лидерские качества, возглавив свою команду.

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