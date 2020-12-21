«Веселитесь навсегда»: Нино Нинидзе отреагировала на свадьбу Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха

25-летняя Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух в минувшее воскресенье, 20 декабря, сообщили потрясающую новость. Влюбленные узаконили свои отношения, зарегистрировав брак в одном из столичных загсов. Видео, запечатлевшее трепетный момент создания официальной семьи, Илья и Лиза разместили каждый на своих страничках в Instagram.

Новость произвела настоящий фурор! Выяснилось, что о бракосочетании пары не знали не только поклонники, но и близкое окружение. В Instagram Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой за считанные часы появились тысячи поздравительных комментариев.

Одной из первых на публикацию Елизаветы о свадьбе отреагировала актриса Нино Нинидзе.

«Лиза, поздравляю вас! Веселитесь навсегда!» — написала Нино в комментариях к посту новобрачной.

Стоит отметить, что сама 29-летняя Нино Нинидзе уже довольно продолжительное время встречается с бывшим мужем Ксении Собчак, известным актером, 48-летним Максимом Виторганом.

Несмотря на то, что пара много времени проводит вместе и устраивает совместные поездки в каникулы, о намерениях сменить свой матримониальный статус Нино и Максим пока не сообщают. Не исключено, что они по примеру Арзамасовой и Авербуха устроят тайную свадьбу.

Смотрите также