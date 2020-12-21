«Нет покровителя, который бы меня содержал»: Ольга Прокофьева рассказала о сложном материальном положении

Актриса призналась, что живет на пенсию и пособие от театра имени Маяковского.

Звезда кино и театра, 57-летняя Ольга Прокофьева, как и большинство ее коллег, материально пострадала из-за пандемии коронавируса. Доходы звезды резко упали, так как в разы меньше стало работы.

Актриса рассказала, что получает небольшую зарплату в театре, московскую и государственную пенсии. Этих денег Ольге Прокофьевой катастрофически не хватает, но она признается, что далека от мысли жаловаться на жизнь.

«Есть какой-то минимум: кое-какие съемки, рекламные симпатичные проекты. Но не то, что было, конечно. И нет покровителя, который бы меня содержал», — поделилась Ольга Прокофьева во время YouTube-шоу «Лучше правду!» с Суреном Каграмановым.

Кстати, актриса на протяжении последних шестнадцати лет живет одна. В 2004 году звезда «Моей прекрасной няни» разошлась с мужем, актером Юрием Соколовым.

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По словам Ольги Прокофьевой, после развода ей стало легче.

«После расставания такое облегчение было, что не надо ради кого-то что-то терпеть. Просто хотели быстрее разбежаться и не отравлять жизнь друг другу», — призналась актриса.

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