«Человек года» на «Доме-2» Ира Пингвинова: «Ни о какой личной жизни речи быть не может»

Недавно ставшая мамой участница проекта рассказала об отношениях с отцом своей дочери.

Ирина Пингвинова стала победителем конкурса «Человек года» на «Доме-2» в результате зрительского голосования. В подарок от проекта брюнетка получит миллион рублей. Эти деньги Ирина намерена вложить в покупку жилья для себя и маленькой дочери. Малышка, напомним, появилась на свет 29 ноября.

Незадолго до рождения дочери Ира Пингвинова рассталась с ее отцом, Димой Чайковым. Сейчас молодая мама полностью погружена в заботы и новорожденной наследнице и ничего не хочет слышать о предавшем ее Чайкове.

Ирина прямо заявила, что этого человека в ее жизни больше нет. О том, когда она сможет вновь строить отношения, Пингвинова пока даже не думает.

«Прошло две недели после родов, сейчас ни о какой личной жизни и речи быть не может», — сказала Ирина Пингвинова.

Участница «Дома-2» призналась, что беременность и рождение дочери сильно изменили ее менталитет и по-другому расставили жизненные приоритеты. На первом месте для Ирины сейчас семья.

«Меня безумно поменяла беременность, я стала более спокойной, голова стала работать совсем по-другому. Самое главное для меня — заниматься ребенком», — цитирует молодую маму издание «СтарХит».

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