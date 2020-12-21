«Следующая станция – роддом!»: Ягудин и другие звезды поздравили Арзамасову и Авербуха с днем свадьбы

Накануне Лиза Арзамасова и Илья Авербух рассекретили свою тайную свадьбу. Видео из загса в своем Instagram поделилась новобрачная.
Новость произвела настоящий фурор. Такому повороту событий были удивлены не только поклонники пары, но и люди из ближайшего окружения Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха. Бракосочетание влюбленных стало сюрпризом для всех.
Молодую семью тут же принялись поздравлять поклонники и звезды шоу-бизнеса. Восторженно отреагировал на событие прославленный фигурист Алексей Ягудин. Он пожелал Лизе и Илье поскорее обзавестись наследниками.
«Еще я слышал, что маршрут построен, значит, следующая станция — роддом! Короче, главное, держитесь за руки!» — поздравил новобрачных Алексей Ягудин.
«Берегите друг друга!» — пожелала паре актриса, участница шоу «Ледниковый период» Ольга Кузьмина.
«Будьте счастливы, Лиза, Илюша», — отозвалась на событие тренер по фигурному катанию, судья шоу «Ледниковый период» Татьяна Тарасова.
Теплые слова в адрес Ильи Авербуха и его жены Лизы Арзамасовой написали многие звезды. Среди них певица и актриса Анна Семенович, фигурист Александр Жулин, звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович» и другие, сообщает «Пятый канал».