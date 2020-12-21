62-летняя Юдашкина в платье-комбинации оттенка голубой пастели позировала на палубе роскошной яхты

Жена российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина недавно отправилась в отпуск на Сейшелы. Как оказалось, путевку на райские острова ей подарили щедрые друзья. 62-летняя женщина отлично проводит здесь время, наслаждаясь теплым океаном и прогулками на яхте.

Верная спутница модельера радует своих поклонников снимками в различных летних образах. Недавно она предстала в сарафане в диагональную полоску длины макси. Яркий оттенок цикламена в нем сочетался с классическим темно-синим.

Позже на очередном кадре, который она обнародовала в личном блоге, возлюбленная дизайнера одежды уже появляется в шелковом платье-комбинации оттенка голубой пастели в пол. Марина для эффектного фотокадра взошла на борт роскошной яхты, оставив в стороне туфли.

«Пока делала фото, приплыли дельфины», — рассказала Юдашкина.

«Очень красиво. Помимо внешней красоты, вы — женщина, излучающая внутреннюю красоту. Приятно смотреть», «Дельфины чувствуют хорошего человека», «Какая вы нежная. Доброго дня вам, прекрасного настроения», «Чудесно. Вы, Марина, украсили их острова. Выглядите восхитительно», — отреагировали на пост фолловеры.

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