«Папа, рад за тебя и за нас!»: сын Авербуха поздравил отца со свадьбой

20 декабря известный фигурист Илья Авербух женился на актрисе Лизе Арзамасовой, которая более чем на 20 лет младше него. Как известно, это второй брак звезды фигурного катания. До 2007 года он был женат на спортсменке Ирине Лобачевой, которая родила ему сына Мартина.

Сейчас наследнику фигуриста уже 16 лет, и он, как и многие знаменитости, считает, что отец и его новая жена — прекрасная пара. Парень поздравил новобрачных в комментариях под их неожиданным видео со свадьбы в Instagram.

«Папа, рад за тебя и за нас! Счастья!» — цитирует Мартина Пятый канал. «Спасибо, сынок, мы все вместе!» — ответил Авербух-старший.

Лиза Арзамасова тоже поблагодарила подростка за теплые слова. В комментариях поздравлениями также отметились Анна Семенович, Александр Жулин, Алексей Ягудин, Мирослава Карпович и другие звезды.

Напомним, что пара долгое время скрывала свои отношения. О дате свадьбы не знали даже близкие люди молодоженов.

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