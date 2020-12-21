«Мыслей найти его у меня не было»: Сергей Маковецкий признался, что никогда не видел отца

По словам актера, родитель ушел от его матери, когда он еще не родился.

Актер Сергей Маковецкий в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что никогда не видел своего отца.

«Папа ушел от мамы, когда я еще не родился. Когда я был студентом театрального училища имени Щукина, то захотел с ним познакомиться. Узнал адрес и хотел поехать в гости. Мне говорили, что я на него похож. И вдруг я сильно заболел. И две недели пролежал больным. И когда выздоровел, то пришло время ехать на учебу. И больше мыслей его найти у меня не было».

Сергей Маковецкий

Как отметил актер, они только один раз общались по телефону. «Я однажды позвонил маме домой, и она дала отцу телефон. Он сказал, что это отец Вася. Хотел поговорить. Я сказал, что приеду и тогда поговорим. Они общались с мамой. Он жил под Киевом. То картошки привезет, то какие-то гостинцы. У меня была надежда, что сейчас позвонят в дверь и я его увижу. Но когда я был дома на каникулах он не переступал порог дома. Я подумал, что так тому и быть. Через несколько лет я встретился со сводными братом и сестрой в Киеве. Накрыл стол в ресторане. Я спросил: «Василий жив?». Мне сказали: Он умер». Мне показали только его фотографию», — заметил актер.

Напомним, что Сергей Маковецкий родился в 1958 году в Киеве. Мать, которая долгие годы работала на заводе искусственных кож «Вулкан», воспитывала его одна.

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