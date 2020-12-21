У новогодней елки: Лазарев нарядил дочь Аню в красное платье из фатина

Сергей Лазарев – отец двоих детей. Сыну Никите в этом году исполнилось шесть лет, а дочке Ане всего два годика. Музыкант редко показывает наследников своим фанатам, но в преддверии Нового года сделал исключение. В своем Instagram он опубликовал снимок с детьми у новогодней елки. Заботливый папа нарядил дочку в красное платье из фатина. А белокурые вьющиеся локоны собрал заколкой такого же оттенка.

Фанаты отметили, как сильно девочка похожа на звездного отца.

«Она улыбается точь-в-точь, как папа! С ума сойти, какие красивые», — писали пользователи Сети.

больше по теме Сергей Лазарев запечатлел сына в джинсах скинни и кремовом джемпере на вечеринке Певец побывал на празднике у короля отечественной эстрады. Он позволил наследнику порезвиться со сверстниками.

Напомним, что Лазарев долгое время скрывал рождение своих наследников. О сыне он заговорил через год после его появления на свет. Такая же история была и с дочкой. Кто является мамой детей – певец тоже не рассказывает. Однако известно, что Сергей воспользовался суррогатным материнством. И родство между его отпрысками стопроцентное — у них одна биологическая мама на двоих.

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