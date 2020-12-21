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Лидер с косичкой: Лиза Галкина в свитшоте оттенка маренго возглавила команду на квесте

Дочь Аллы Пугачевой вместе с братом посетила ТЮЗ, где и приняла участие в игре.

Лидер с косичкой: Лиза Галкина в свитшоте оттенка маренго возглавила команду на квесте
Алла Пугачева с Максимом Галкиным и детьми. Фото: www.instagram.com/maxgalkinru/

Московский ТЮЗ в преддверии Нового года запустил квест «Тайна Снежной королевы» под художественным руководством Нонны Гришаевой. Накануне театр принял первых звездных гостей, в состав команды которой вошли дети Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины, а также муж Примадонны Максим Галкин.

Дочь народной артистки примерила в театр свитшот оттенка маренго с белым кружевным воротником и клетчатые брюки, а ее брат – джинсы и принтованную футболку. В тот момент, когда Нонна Гришаева в образе Снежной королевы строгим голосом рассказывала предысторию их квеста, близнецы трогательно стояли напротив экрана плечом к плечу, а Лиза держала Гарри за руку. Очевидно, что малышка испытывала определенное волнение.

Впрочем, когда игра началась, блондинка с косичкой быстро взяла себя в руки и возглавила команду квеста. Она в первых рядах выполняла все задания и бесстрашно общалась даже с самыми таинственными персонажами игры.

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