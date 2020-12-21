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Филин пришел на шоу после инцидента с серной кислотой и рассказал, почему 20 лет не расписывался с женой

Бывший худрук балетной труппы Большого театра восстановился после происшествия.

Филин пришел на шоу после инцидента с серной кислотой и рассказал, почему 20 лет не расписывался с женой
Сергей Филин. Фото: Globallookpress.com

Артист балета Сергей Филин, который в 2013 году был облит серной кислотой, появился на шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ и рассказал, почему 20 лет жил в гражданском браке с артисткой балета Марией Прорвич, которая подарила ему двух детей.

Сергей Филин
Сергей Филин. Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»

«В Большом театре было много девочек. Когда я увидел Машу, то она меня поразила своей улыбкой. Я не мог ничего с собой поделать».

Сергей Филин

Как отметил артист балета, у него ранее была неудачная практика свадеб, поэтому жениться на Прорвич он не тропился. «Так случалось, что я женился, а потом расставался. Я не хотел повторения расставания. Мы однажды сидели дома нашей семьей и поняли, что дети могут нас опередить. Решили поторопиться. Сказали детям, что у нас свадьба скоро. Они понять не могли. Спрашивали: «А кто женится?» — вспомнил артист.

Напомним, что Сергей Филин долго восстанавливался после того, как его облили серной кислотой. Сильнее всего пострадали глаза. Виновным в нападении на Филина был признан артист Большого театра Павел Дмитриченко. Он получил шесть лет колонии.

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Мария ПрорвичПавел Дмитриченкопрограмма "Звезды сошлись"Сергей ФилинЮрий Заруцкий