«Новогодняя Саманта»: Петров с Милославской нарядили елочку

В каждой семье в канун Нового года царит атмосфера приятной суеты. Люди готовятся ко встрече 2021-го и создают дома праздник, наряжая елочку и украшая декором интерьеры жилья. Знаменитости – не исключение, и тоже стараются добавить в повседневность новогоднего настроения.

Нарядили елочку к Новому году звезда фильма «Текст» Александр Петров и его возлюбленная, актриса Стася Милославская. Пара живет вместе, и пушистую красавицу они поставили в спальне, рядом с кроватью. Помочь хозяевам решила и их любимица – кошечка Саманта, которую Петров весной взял из приюта.

«Новогодняя Саманта», — показал на новом снимке то ли елочку, то ли кошечку Петров.

В любом случае и елочка, и кошечка прекрасно вписались в кадр. Многие поклонники Петрова заметили в комментариях, как подросла любимица актеров.

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