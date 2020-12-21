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«Это кто тебе подарил?»: Проскурякова показала, как дочь Николаева разбирает подарки

В этом году Веронике исполнилось пять лет.

«Это кто тебе подарил?»: Проскурякова показала, как дочь Николаева разбирает подарки
Юлия Проскурякова. Фото: instagram.com/uliaveronika

В минувшем октябре дочке Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой исполнилось пять лет. Вероника уже поет песни, выходит со звездными родителями на сцену, играет на фортепиано. Напомним, что на днях у звездного семейства вышла новая новогодняя песня – «Я люблю эту зиму».

Звездная мама крошки в своем Instagram показала, как Ника разбирает новогодние подарки.

«Это кто тебе подарил?» — спросила Проскурякова.

«Филипп Киркоров», — ответила Вероника, рассматривая презенты из большого пакета.

У Николаева также есть старшая дочь Юлия. Девушка живет в США, где работает в медицинской клинике. С третьей женой музыканта у наследницы Игоря прекрасные отношения, они практически ровесницы.

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