«Это кто тебе подарил?»: Проскурякова показала, как дочь Николаева разбирает подарки

В минувшем октябре дочке Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой исполнилось пять лет. Вероника уже поет песни, выходит со звездными родителями на сцену, играет на фортепиано. Напомним, что на днях у звездного семейства вышла новая новогодняя песня – «Я люблю эту зиму».
Звездная мама крошки в своем Instagram показала, как Ника разбирает новогодние подарки.
«Это кто тебе подарил?» — спросила Проскурякова.
«Филипп Киркоров», — ответила Вероника, рассматривая презенты из большого пакета.
У Николаева также есть старшая дочь Юлия. Девушка живет в США, где работает в медицинской клинике. С третьей женой музыканта у наследницы Игоря прекрасные отношения, они практически ровесницы.