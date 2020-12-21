«Моей маме хочется внуков»: молодой муж Ксении Стриж мечтает о ребенке от 53-летней звезды

Молодой муж актрисы и радиоведущей Ксении Стриж Андрей Сусиков в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что мечтает о ребенке от жены.

«Моей маме, конечно, хочется внуков, но всему свое время. У меня есть план на этот счет. Мы думаем о суррогатном материнстве. Мне в 32 года особенно сильно хотелось ребенка. У всех сокурсников родились как раз дети. Я теперь у них крестный отец».

Андрей Сусиков

Сама Ксения Стриж заявила, что никогда не была готова к детям. «Мама с детства мне говорила, что не надо рожать. У нее были страшные роды. Это родовая травма. Я физически этого боялась. Это было для меня как броситься на амбразуру. Когда я первый раз вышла замуж, то мать говорила: «Только не рожай». Я даже не думаю о детях. Нет этого инстинкта. Я в этом не виновата», — заметила Стриж.

Напомним, что Андрей Сусиков на 16 лет моложе Ксении Стриж. Мужчина трудится директором по рекламе.

Смотрите также: